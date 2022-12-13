Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: En az 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 18:34
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: En az 50 ölü
Abone Ol google-news

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa sağanak yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların ardından kentte sel ve toprak kayması felaketi meydana geldi.

Yolların sular altında kaldığı Kinşasa'da, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kinşasa Polis Şefi Sylvano Kasongo tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bu henüz son rakam değil" ifadeleri kullanıldı.

 


Kongo Demokratik Cumhuriyeti sel

  • İlgili Haberler

  • Antalya’da selden zarar gören mükelleflerin vergi ödemeleri ertelendi Antalya’da selden zarar gören mükelleflerin vergi ödemeleri ertelendi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler