Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: En az 50 ölü

13 Aralık 2022 Salı, 18:34

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa sağanak yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların ardından kentte sel ve toprak kayması felaketi meydana geldi.

Yolların sular altında kaldığı Kinşasa'da, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kinşasa Polis Şefi Sylvano Kasongo tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bu henüz son rakam değil" ifadeleri kullanıldı.