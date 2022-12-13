Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: En az 50 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa sağanak yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların ardından kentte sel ve toprak kayması felaketi meydana geldi.
Yolların sular altında kaldığı Kinşasa'da, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kinşasa Polis Şefi Sylvano Kasongo tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bu henüz son rakam değil" ifadeleri kullanıldı.
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