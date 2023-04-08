Yunanistan'da 'terör yuvası' olarak bilinen Lavrion mülteci kampı kapatılıyor

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:41

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 13:48

Atina merkezli Kathimerini gazetesi, Doğu Attika Bölgesi'ne bağlı Lavreotiki köyünde yer alan ve Türkiye'den Yunanistan'a kaçak giriş yapan teröristlerin barınma yeri olarak da bilinen Lavrion mülteci kampının kapatılacağını yazdı.

Göç ve İltica Bakanlığı'na dayandırılan habere göre, kampın kademeli olarak kapatılması yönündeki kararın, "kampın mültecilere ev sahipliği yapmaya devam etmeye uygun olmaması gibi objektif kriterlerden kaynaklanıyor olabileceği" belirtildi.

Lavrion kampının kapatılmasına yönelik kararın, son dönemde gerçekleşen Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmadan önce alındığı ifade edildi.

Haberde, özellikle Aralık 2022'de Lavreotiki Belediyesi'nin, Göçmenlik Bakanlığı'na orta şiddette bir deprem durumunda kamptaki yapıların çökme riskinin altını çizen bir bildirimde bulunduğu kaydedildi. Yunanistan'ın 2016 yılında kampın işletilmesine yönelik fon sağlamayı da durdurduğu belirtildi.

Haberde, kampın birkaç yıldır çeşitli STK'ların desteği ve finansmanı ile faaliyet gösterdiği, Atina yönetiminin kampın yönetimine hiçbir şekilde dahil olmadığı yazıldı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİLER GELMİŞTİ

Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimin yükseldiği son yıllarda Türkiye, Lavrion kampının teröristler için bir barınma merkezi haline geldiğini ve PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütlerinin Avrupa'ya geçişlerinde kampı bir eleman devşirme noktası durumuna soktuğunu gündeme getirmişti.

Yunanistan ise Türkiye tarafından gelen suçlamaları reddederek, kampın bir terör yuvası olmadığını açıklamıştı.

LAVRİON KAMPI

Yunanistan Göç Bakanlığı'na bağlı sözde mülteci kampının ihtiyaçları çoğunlukla Yunan Kızılhaç'ı tarafından karşılandığı biliniyor.

Lavrion kampının yıllardır PKK, MLKP ve DHKP-C gibi terör örgütlerine ev sahipliği yaptığı, örgüt üyelerinin Avrupa ülkelerinde yapılanmasına yönelik ara geçiş güzergahlarından biri olduğu belirtiliyor.

Lavrion kampına ağırlıklı olarak Suriye ve Irak'tan gelen örgüt mensupları, kampta yetiştirdiği diğer üyelerini de Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göndererek yapılanma sürecine giriyor.

Kampta, Türkiye'de çeşitli eylemlere katılan örgüt üyelerinin de mevcut olduğu, terörden arananlar listesinde bulunan örgüt üyelerinin kampta saklandıkları biliniyor.

Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki kampın içinde Kızılhaç bayrakları ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait flamalar yer alıyor.

AKAR'DAN 'MORATORYUM' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Ege Denizi'nde büyük ölçekli tatbikatlara ilişkin moratoryumun tüm yaz sezonu boyunca (15 Haziran - 15 Eylül) uzatılmasına yönelik Türk-Yunan gayrı resmi mutabakatına ilişkin konuştu.

Akar, "Bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde turizmin yoğun olduğu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Ege’nin uluslararası suları ve hava sahasında tatbikatlardan kaçınılmasını öngören moratoryum süresinin uzatılması gibi bazı konularda somut olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'YE GELDİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan'da Türkiye'ye geldi.

Akar ve Panagiotopoulos, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret etti.

Ta Nea gazetesine konuşan Panagiotopoulos, Salı günü Türkiye'ye yaptığı ziyaret için "Mükemmel bir misafirperverlik, aile ortamı, pozitif bir samimiyet" tanımlarını kullandı.