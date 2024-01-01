Kontrol kulesine yıldırım çarptı: Uçuşlar iptal oldu

Fransa'da Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarpttı. Havalimanında onlarca uçuş iptal edildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:29
Kontrol kulesine yıldırım çarptı: Uçuşlar iptal oldu
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Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde bulunan Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarptığı için onlarca uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Brest Havalimanı internet sitesinden yapılan paylaşımda, tüm önlemlere rağmen kontrol kulesine 30 Aralık gecesi yıldırım çarptığı ve oluşan arızadan dolayı yarın öğlene kadar havalimanı uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Havalimanının yılın en yoğun olduğu günlerde, yıldırım çarpmasından kaynaklı onlarca uçuş yapılamadı.

Fransa'nın batı, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinden Bretonya, Cotes d'Armor ve Morbihan'da, olumsuz hava şartları nedeniyle alarm seviyesi 30 Aralık'ta turuncuya yükseltilmişti.


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