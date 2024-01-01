Yasa yürürlüğe girdi: Eşcinsel çiftler evlenebilecek
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından günümüze moderleşme çabaları gösteren Estonya'da, eşcinsel çiftlerin evlenebilmesi yasa tasarısı 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
Baltık ülkesi Estonya'da bugünden itibaren eşcinsel çiftler evlenmeye başlayabilecek. Uzmanlar, bu kararla Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana modernleşme yönünde adımlar atmaya çalışan Baltık ülkesinin kuzeyli komşularına yaklaştığını söylüyor.
Estonya, parlamentosunun haziran ayında eşcinsel evlilikleri yasallaştırmasıyla bu adımı atan ilk eski Sovyet cumhuriyeti olmuştu. 101 sandalyeli parlamentoda aile yasasının değiştirilmesine 55 milletvekili destek vermiş, 34'ü de karşı oy kullanmıştı.
Şubat ayında seçimi kazanan ve ülke tarihinin en ilerici koalisyonunu kuran Başbakan Kaja Kallas'ın vaatlerinden biri de evlilik eşitliğini sağlamaktı.
Baltık Onur Festivali'nin proje müdürü Keio Soomelt, "Bu, Estonya'nın kuzey Avrupa'nın bir parçası olduğunu gösteren önemli bir an" dedi.
Soomelt, "Hükümet, LGBT+ çiftlere sonunda diğer çiftlerle eşit olduğumuz mesajını veriyor" dedi.
Haziran ayında yasalaşan tasarı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
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