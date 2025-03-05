Köpekbalığı saldırısı böyle görüntülendi!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:59

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:00

Tecrübeli balıkçı, güzel bir hafta sonu öğleden sonra Hawaii Adası açıklarında balık tutarken hayatının şokunu yaşadı.

Oldukça içi bir cüsse ve jilet gibi keskin dişlere sahip olan bir kaplan köpekbalığı ile karşılaşan Haraguchi, anında tepki vererek ayağıyla köpekbalığının gözünü hedef almaya çalıştı ve onu uzaklaştırmayı başardı.

Videoda Haraguchi'nin panikle, "Kaplan köpekbalığı! Kaplan köpekbalığı bana çarptı!" diye bağırdığı duyuluyor. Söz konusu görüntüler, "Hawaii Nearshore Fishing" isimli YouTube kanalına yüklendi ve yayınlanmasının hemen ardından milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.

Videonun sonunda Haraguchi, "Bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama ayağım gerçekten köpekbalığının gözünün yakınında ona baskı uyguladı. Teşekkürler, İsa!" ifadelerini kullandı.

"BİR UĞULTU SESİ DUYDUM..."

Olayın detaylarını videonun açıklama kısmında anlatan Haraguchi, bu korku dolu anların Hawaii Adaları zincirine dahil olan O'ahu Adası'nın "Windward" tarafında yaşandığını belirtti. O an kayığının sahile iki milden az bir mesafede bulunduğunu da ekledi.

Haraguchi, "Bir 'uğultu' sesi duydum, kafamı kaldırdım ve kayığın yanında büyük, kahverengi bir şey gördüm. İlk başta bunun bir deniz kaplumbağası olduğunu sandım. O kadar hızlı oldu ki anlayamadım," dedi.

Balıkçı, o an farkında olmadığını ancak sol ayağını sudan çıkarıp köpekbalığının başını iterek kendini koruduğunu da belirtti.

YAKINLARDAKİ YARALI FOK

Yerel haber kaynağı KITV4'e göre Haraguchi, köpekbalığın neden saldırdığından emin olmasa da olaydan hemen sonra 'yaralı bir fok' gördüğünü ve köpekbalığının kayığını av sanmış olabileceğini söyledi.

Haraguchi, "Eğer bana aynı şeyi köpekbalığı olmadan yapmamı söyleseydiniz, böyle bir esneklik gösterebileceğimi sanmam. Kayığıma yalnızca çarptığını düşünmüştüm ama videoyu izleyince gerçekte ne olduğunu fark ettim," diye ekledi.