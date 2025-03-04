Zelenski'nin o hareketi ne anlama geliyor?

'PARMAK CÜZDANI' HAREKETİ NEDİR?

LADbible’a konuşan Honigman, tartışmanın alevlendiği anlarda Zelenskyy’nin ilginç bir el hareketi yaptığını belirledi.

Zelenskyy, hem Trump’a hem de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’e karşı durmaya çalışırken ve söz hakkı almakta zorlanırken, beden dili uzmanı onun ‘parmak cüzdanı’ (finger purse) hareketi yaptığını gözlemledi.

Uzmanın değerlendirmesine göre, Zelenski bu gergin toplantı boyunca diplomatik ve ölçülü olmaya çalıştı:

“Sert bir şekilde konuşuyor ama beden diliyle yalvarıyor,” diyen Honigman, analizine şöyle devam etti:

"Zelenski’nin sağ eli, ‘başparmak yumruğu’ şeklinde duruyor. Bu, tipik bir diplomatik lider jestidir.

"Normal bir yumruk fazla saldırgan algılanabilirken, başparmağın üstte olduğu yumruk daha yumuşak bir hareket olarak görülür ve ABD'ye yardım etmesini söylemek yerine yardım talep ediyormuş izlenimi verir.

"Aynı zamanda sol eli vücudunun üzerine kapanıyor; bu da kendini koruma hareketidir. Yani tartışırken çok da cesur hissetmiyor."