Zelenski'nin o hareketi ne anlama geliyor?
Beden dili uzmanı Inbaal Honigman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile tüm dünyanın gözleri önünde yaşadığı gergin tartışma sırasında beden hareketleriyle ne anlatmaya çalıştığını ortaya koydu.
Honigman, 28 Ocak Cuma günü Trump ve Zelenski arasında geçen gergin tartışmanın görüntülerini inceleyerek, onların beden diliyle gerçekte ne ifade ettiklerini değerlendirdi.
78 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşına "Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun" demiş ve Zelenski, ABD'de, kıyafet tercihlerine kadar büyük bir tartışma konusu olmuştu.
Pek çoğumuz, 47 yaşındaki liderin el hareketleriyle ne anlatmak istediğini fark etmemiş olabiliriz. Fakat beden dili uzmanı Honigman'a göre, hemen har hareketin bir anlamı var.
'PARMAK CÜZDANI' HAREKETİ NEDİR?
LADbible’a konuşan Honigman, tartışmanın alevlendiği anlarda Zelenskyy’nin ilginç bir el hareketi yaptığını belirledi.
Zelenskyy, hem Trump’a hem de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’e karşı durmaya çalışırken ve söz hakkı almakta zorlanırken, beden dili uzmanı onun ‘parmak cüzdanı’ (finger purse) hareketi yaptığını gözlemledi.
Uzmanın değerlendirmesine göre, Zelenski bu gergin toplantı boyunca diplomatik ve ölçülü olmaya çalıştı:
“Sert bir şekilde konuşuyor ama beden diliyle yalvarıyor,” diyen Honigman, analizine şöyle devam etti:
"Zelenski’nin sağ eli, ‘başparmak yumruğu’ şeklinde duruyor. Bu, tipik bir diplomatik lider jestidir.
"Normal bir yumruk fazla saldırgan algılanabilirken, başparmağın üstte olduğu yumruk daha yumuşak bir hareket olarak görülür ve ABD'ye yardım etmesini söylemek yerine yardım talep ediyormuş izlenimi verir.
"Aynı zamanda sol eli vücudunun üzerine kapanıyor; bu da kendini koruma hareketidir. Yani tartışırken çok da cesur hissetmiyor."
JD VANCE DAHA AGRESİFTİ
Zelenski'nin, Vance ile sözlü tartışmasını sürdürürken açık avuç içi hareketiyle konuşmalarına vurgu yaptığını belirten Honigman, bu hareketin 'dürüstlük ve açıklık göstergesi' olduğunu söyledi.
Honigman, konuya ilişkin değerlendirmesinde ayrıca, Vance’in el hareketlerinin Zelenski’ye kıyasla çok daha sert olduğunu ve 40 yaşındaki ABD Başkan Yardımcısının, doğrudan Zelenski’yi işaret ettiğini söyledi.
Honigman, "Bu, oldukça baskıcı bir hareket, tıpkı yaramaz bir çocuğu azarlayan bir ebeveyn gibi. Dünya liderleri genellikle, hatta anlaşmazlık anlarında bile, bu kadar saldırgan el hareketlerine başvurmazlar. Bu hareketin ardından Zelenski kollarını bağlayıp gözlerini kaçırıyor. Bunlar 'engelleme' hareketleridir; yani artık tartışmayı bitirmiş durumda."
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