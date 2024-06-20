Kore Yarımadası'nda gerilim tırmanıyor: Bir gemiye el koydu

Güney Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle bir yük gemisine el koyduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 14:33
Kore Yarımadası'nda gerilim tırmanıyor: Bir gemiye el koydu
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, Kore Boğazı yakınlarında yaklaşık 3 bin tonluk yük gemisine el koydu.

Yabancı bandıralı yük gemisinin 10 kişilik mürettebatla Kuzey Kore aracılığıyla Rusya'dan Çin'e kömür ve demir cevheri taşıdığı öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle gemiye el koyulduğu, uluslararası hukuk ve ülke hukuku uyarınca gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Söz konusu gemi, ülkenin güneyindeki Busan şehri kıyısına getirildi.

Güney Kore, mart sonunda Kuzey Kore'den yola çıkarak Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine de Yeosu kenti açıklarında el koymuştu.


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