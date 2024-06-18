Silahsızlandırılmış bölgede mayınlar patladı, Kuzey Kore’nin asker kaybı olduğu bildirildi
Açıklanmayan sayıda Kuzey Kore askerinin, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede mayın döşerken yaşanan patlamada hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, kara mayını patlamalarının neden olduğu ‘kayıplardan’ söz etti, North Korea News web sitesi ordunun ‘birkaç’ askerin sakatlandığını ya da öldüğünü aktardı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), düzinelerce Kuzey Kore askerinin salı günü son iki haftada ikinci kez sınırı geçtiğini, ancak uyarı ateşi açıldıktan sonra geri çekildiğini söyledi.
PUTİN'İN ZİYARETİNDEN BİRKAÇ SAAT ÖNCE
Askerden arındırılmış bölgede meydana gelen patlamalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000 yılından bu yana ilk kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etmesinden birkaç saat önce bildirildi.
Silahsızlandırılmış bölge, 1950-53 yılları arasındaki çatışmanın ateşkesle sonuçlanmasından bu yana iki Kore'yi ayırıyor, ancak bir barış anlaşması yapılmadı.
Yarımadayı ikiye bölen 4 km genişliğindeki arazi şeridi, düşman birliklerini sınır boyunca onlarca yıldır süren hassas çatışmayı bozabilecek saldırılar yapmaktan caydırmak için tasarlanmış kara mayınlarıyla dolu.
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