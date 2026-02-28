Körfez’de alarm: ABD üslerinin bulunduğu ülkelerde patlamalar

İran–ABD–İsrail hattında tırmanan gerilim, Körfez bölgesine de yansıdı.

Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Söz konusu ülkelerde ABD’ye ait askeri üslerin bulunması nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara en yakın güvenli noktalara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Başkent Manama’da patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, Bahreyn Haber Ajansı, ABD Donanması’na bağlı 5. Filo’nun hizmet merkezinin füze saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Yetkililer, acil durum sirenlerinin devreye sokulduğunu ve halkın sakin kalması gerektiğini duyurdu.

KATAR'DA HAVA SAVUNMASI DEVREDE

Katarlı bir yetkili, ülke üzerinde tespit edilen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Katar yönetimi, vatandaşlara askeri tesislerden uzak durmaları ve bulundukları yerlerde sığınmaları yönünde mobil uyarı mesajları gönderdi.

ABD’nin Katar Büyükelçiliği de ülkedeki Amerikan vatandaşlarına olası füze tehdidine karşı “çömel ve korun” uyarısı yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA PATLAMALAR

AFP haber ajansı ise Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

4 ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI

İran’ın Fars haber ajansı, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de bulunan ABD askeri üslerinin İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Fars haber ajansının aktardığına göre İran’ın hedef aldığı ileri sürülen üsler şunlar:

Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü

Kuveyt’teki Al-Salem Hava Üssü

BAE’deki Al-Dhafra Hava Üssü

Bahreyn’de bulunan ABD 5. Filo üssü

Söz konusu üsler, ABD’nin Orta Doğu’daki hava ve deniz operasyonları açısından stratejik öneme sahip noktalar arasında yer alıyor.

HAVA ULAŞIMI ETKİLENDİ

Bölgedeki gerilim hava ulaşımını da etkiledi.

Lufthansa, Air France, KLM, Wizz Air ve Air Arabia başta olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’a yönelik bazı seferlerini askıya aldı veya iptal etti.

Uçuş takip sistemlerinde İran hava sahasının kapatıldığına dair veriler yer aldı.

Körfez ülkelerinde yaşanan patlamalar ve art arda gelen güvenlik uyarıları, krizin bölgesel çatışmaya dönüşme riskini artırdı.

ABD üslerinin bulunduğu noktaların hedef alınması, uluslararası kamuoyunda gerilimin yeni bir aşamaya geçtiği değerlendirmelerine yol açtı.