Körfez’de tansiyon yükseldi: ABD ve İran arasında tehlikeli tırmanış

ABD ordusu, İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik füze saldırısı düzenlediğini, füzelerin hedeflerine ulaşamadığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların ardından İran’a ait bir askeri tesisi vurduklarını duyurdu.

ABD’den yapılan açıklamaya göre, İran tarafından Kuveyt’e fırlatılan iki füze havada parçalandı. Bahreyn’i hedef alan füzeler ise ABD ve Bahreyn güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

CENTCOM ayrıca, İran’ın Kuveyt’teki Amerikan güçlerini hedef alan çok sayıda insansız hava aracının da düşürüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı’ndaki Kiş Adası’nda bulunan İran’a ait askeri yer kontrol istasyonunun hedef alındığını açıkladı.

Söz konusu saldırının, İran’ın bölgedeki askeri kapasitesine yönelik bir misilleme olduğu belirtildi.

İRAN'DAN 5. FİLO AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları ise yaptığı açıklamada, Bahreyn’de bulunan ABD Donanması 5. Filosu karargâhını ve adını açıklamadığı başka bir ülkeyi hedef aldıklarını duyurdu.

Devrim Muhafızları, saldırının ABD’nin İran’a ulaşmaya çalışan bir petrol tankerinin makine dairesini vurmasına yanıt olarak düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, “Daha önce saldırı olması halinde cevabın farklı ve daha sert olacağı konusunda uyarmıştık. Buna uygun şekilde hareket ettik” ifadeleri kullanıldı.

KUVEYT'TE HAVALİMANI BİNASI VURULDU

İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.

Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE BELİRSİZLİK

Saldırılar, İran’ın ABD ve İsrail ile devam eden savaşta ateşkesin uzatılmasına yönelik arabulucularla iletişimi kestiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

İran’a yakınlığıyla bilinen Fars ve Tesnim haber ajansları, Tahran’ın salı günü arabulucularla temas kurmadığını yazdı.

Bölgesel bir yetkili de İran’ın, Lübnan’da ateşkesin uygulanmasını görüşmelerin devamı için şart koşduğunu söyledi.

ABD TARAFINDAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin kesildiği yönündeki iddiaları reddetti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile temasların sürdüğünü belirtti.

Trump, “Aramızdaki görüşmeler sürekli devam ediyor. Dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, dün ve bugün de temaslar sürdü” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington’da katıldığı kongre oturumunda, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin temkinli iyimserlik mesajı verdi. Rubio, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacağının garantisi olmadığını belirtti.