Körfez gerginliği ABD basının gündeminde: Dikkat çeken Türkiye ayrıntısı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 12:00

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Körfez'de bir dönem yakın müttefik olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki gerilimi ele aldığı makalede, iki ülkenin Türkiye'yle ilişkilerine de değindi

Bir zamanlar yakın müttefik olan iki Körfez ülkesi, siyasi ve ekonomik çıkarlar konusunda giderek daha fazla karşı karşıya geldiği belirtilen haberde, şu ifadeler kullanılıdı:

"Rekabet, İran'a daha fazla baskılarken, yatırımcıların seçimlerini karmaşıklaştırıyor.

Geleneğe göre, her Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi toplantısının sonunda yer alan bildiri, üye devletler - Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn arasındaki dostluk hakkında bir bromürdür. Ortak deklarasyon genellikle vaatte uzundur, ancak anlaşmazlığı gizlemenin ötesinde herhangi bir gerçek amaç için kısadır. Bu düşük standartta bile, Körfez liderlerinin 14 Aralık'ta Riyad'daki son toplantısının sonunda yayınlanan belge, grubun en önemli iki üyesi olan Suudi Arabistan ve BAE arasındaki artan rekabeti gizleyemedi."

İki ülkenin "Türkiye'nin Müslüman dünyasında artan etkisine" karşı temkinli olduğunu belirtilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Jamal Khashoggi'nin İstanbul'da öldürülmesinin arkasında Muhammed bin Selman'nın olduğunu öne sürdüğünde, BAE Suudilerin ölümle ilgili açıklamasını onayladı.

Suudi veliaht prens üzerinde BAE etkisinin başka işaretleri de vardı. Muhammed bin Selman'nın kadınlar için bazı özgürlükler ve dini otorite üzerindeki kısıtlamalar da dahil olmak üzere sosyal reform için iddialı planları, muhafazakar krallığı geleneklerinde nispeten liberal BAE'ye yaklaştırmak için tasarlanmış görünüyordu. Suudi ekonomisini petrol gelirine bağımlılığından kurtarmaya yönelik 'Vizyon 2030' projesi, en azından kısmen BAE'nin turizm ve ulaşım lojistiği gibi alanlara başarılı bir şekilde çeşitlenmesinden ilham aldı."

Bloomberg ayrıca, Muhammed bin Zayed El Nahyan'in, BAE'nin özellikle Türkiye ve Suriye ile jeopolitik anlaşmazlıklarını sona erdirme sürecini, ülke içindeki ekonomik zorluklara odaklanmak için hızlandırdığını belirtti.