Körfez gerilimi BM’ye taşındı: İran’a 'dur' çağrısı

BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen kararda, İran’ın Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e yönelik saldırıları “en güçlü ifadelerle” kınandı.
Kararda ayrıca İran’a, bölgedeki gerilimi artıran saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapıldı.
Bahreyn’in öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada 13 ülkenin oyuyla kabul edildi.
Oylamada hiçbir ülke karşı oy kullanmazken, Rusya ve Çin çekimser kaldı.
Karar, Körfez bölgesinde artan askeri gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından uluslararası toplumun İran üzerindeki diplomatik baskısını artırma amacı taşıyor.