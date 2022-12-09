Körfez liderleri Suudi Arabistan'ı ziyaret eden 'Şi' zirvesinde

09 Aralık 2022 Cuma, 16:43

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Riyad ziyareti sırasında Ortadoğu ve Körfez liderlerinin ilgisi dikkat çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Çin lideri Şi'nin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmek için biraraya geldiği zirveye, bölge liderleri de katıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) temsilcileri, ABD'nin bölgeye olan ilgisinin azaldığı bir dönemde Pekin ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştılar.

Zirveye KİK üyeleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mohamud, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Ghazouani ve Katar Şeyhi Tamim katıldı.