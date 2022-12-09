Suudi Arabistan, Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatıracak

09 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin “birkaç gün içinde” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatıracağını açıklayarak “Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var” dedi.

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye döviz göndereceği bir süredir gündemdeydi. Ancak bir türlü sonuçlanmıyordu. Reuters’ın haberiyle kısa süre içinde geleceği öğrenilen döviz, geçen ocak ayında Merkez Bankası’nın para-kredi konusunda görev ve yetkilerini düzenleyen değişikliği de yeniden gündeme getirdi.

Meclis’te yoğun tartışmalara neden olan değişiklikte, “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez” ifadesi yer alıyordu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, gerekçeyi “Merkez bankaları veya kamu kurumları diğer ülkelerin merkez bankalarında para tutuyorlar. Bu uygulama birçok yerde var. Bizim ülkemizde fayda sağlayacağı öngörülmektedir” sözleriyle açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın baş başa göru¨şmelerinde gu¨ndeme gelen sermaye akışının ilk sinyali geldi.

"EGEMENLİĞİMİZE AYKIRI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yapılan değişikliği hatırlatarak “Bunu kabul eden o ülkenin şerefini ayaklar altına almış oluyor. Merkez Bankası’nın varlıklarına haciz gelebilir mi?” dedi. Kuşoğlu, Suudi Arabistan’dan gelecek para için ise “Depo hesabı diye bir şey çıkarıldı. Kimse TL ile swap yapmak istemiyor. Depolayım diyor. Karşılığında da çok yüksek faiz alıyor” değerlendirmesini yaptı.

DÖVİZ REZERVLERİ KÖRFEZ’LE YÜKSELİYOR

Körfez ülkelerinden para gelmeye devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde artış ivmesi de sürüyor. 2 Aralık haftası itibarıyla brüt rezervler 125 milyar dolara dayandı. Bir önceki hafta rezervler 122.,6 milyar dolar seviyesindeydi. Bankanın net rezervlerindeki toparlanma da devam etti. 2 Aralık haftası itibarıyla net rezervler 19.5 milyar dolardan 23.1 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler ise eksi 49.2 milyar dolardan eksi 46.4 milyar dolara geldi. Öte yandan TCMB’nin bankalara müdahalesi de devam ediyor. Son olarak TCMB, döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmelerine ilişkin yeni uyarıda bulunurken, gerekli adımların bankalar tarafından atılmaması halinde tedbir alabileceğini belirtti.