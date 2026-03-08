Körfez ülkeleri İHA ve füze saldırısı altında: Üç ülke alarma geçti

Körfez bölgesinde gece saatlerinde drone ve füze saldırıları nedeniyle birçok ülkede alarm verildi.

Bölgedeki hükümet hesapları ve resmi açıklamalara göre, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn çeşitli saldırılar ve hava savunma müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı.

Kuveyt ordusu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarını hedef alan “düşmanca İHA saldırısı dalgası” tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da pazar sabahının erken saatlerinde drone saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını duyurdu.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin en az 21 drone’u etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise Mina Salman Limanı’ndaki bir tesiste çıkan yangının İran saldırısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, acil durum ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

PEZEŞKİYAN NE DEMİŞTİ?

Saldırılar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bir gün önce Körfez ülkelerinden özür dilemesinin ardından yaşandı.

Pezeşkiyan, son bir haftada bölgede ABD üslerine yönelik düzenlenen drone ve füze saldırıları nedeniyle komşu ülkelerden özür dilediklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı ofisi daha sonra yaptığı açıklamada, İran’ın bölge ülkeleri ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına destek vermezse bu ülkelere saldırı düzenlemeyeceğini ifade etti.