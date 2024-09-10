Körfez ülkelerinden 'İran' bildirisi: 'Nükleer programının gelişmesinden...'
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, yayınladıkları ortak bildiride İran'ın nükleer programının gelişmesinden endişe duyduklarını açıkladı.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Riyad'da düzenlenen bakanlar toplantısının ardından yayınladıkları ortak bildiride İran'ın nükleer programının gelişmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.
Açıklamada, “Bakanlar Konseyi, KİK'in İran'ın nükleer dosyasındaki gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirerek, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için İran ile ilgili devletler arasında nükleer meseleye ilişkin yapıcı mutabakatların hızlandırılmasının önemini vurgulamıştır” denildi.
Bakanlar ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirme düzeyine ilişkin taahhütlerine uymasının ve Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile işbirliğinin önemine işaret etti.
Açıklamaya göre, Körfez ülkeleri İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunları çözmek için işbirliği yapmaya ve bölgesel ve uluslararası düzeyde ilgili tüm müzakerelere katılmaya hazır.
Açıklamada bu görüşmelerin “balistik füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uluslararası seyrüsefer güvenliği ve petrol tesisleri” dahil olmak üzere Körfez ülkelerinin güvenliğiyle ilgili konuları da içermesi gerektiği belirtildi.
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