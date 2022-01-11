Körfez ülkelerinden Pekin hamlesi

11 Ocak 2022 Salı, 04:00

Enerji zengini Kazakistan’da yaşanan gelişmeler Körfez ülkelerince de yakından izleniyor. Yine enerji zengini Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn’in dışişleri bakanları ile Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri’nin dün beş günlük program çerçevesinde Çin’e gittikleri gündeme yansıdı. Çin’in petrol ve doğalgaz endüstrisinde, Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Kazakistan’da geniş yatırımları olduğuna işaret ediliyor. Körfez ülkeleri heyetinin Pekin’le bölgedeki son gelişmelerle, enerji işbirliği konusunu da görüşecekleri yorumu yapılıyor.

Körfez’den bu kapsamda bir heyetin ilk kez birlikte Çin’i ziyaret ettiğine işaret ediliyor. Çin basınına yansıyan kimi yorumda ise Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelerde kilit bir yol alınabileceği savunuldu.

ÇİN’DEN DIŞ GÜÇLER VURGUSU

Öte yandan Pekin’den dün komşu Kazakistan’la güvenlik konusunda işbirliğini artırmayı arzuladıkları açıklaması geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, Kazakistanlı mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile görüştüğü belirtildi. Wang’ın, Orta Asya’da yaşanan zorluklara işaret ettiği, gelişmelerin bir kez daha bazı dış güçlerin bölgede barış ve huzur istemediğini gösterdiğini söylediği kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’e destek verdiğini açıklayarak “Dış güçlerin Kazakistan’da kaos çıkarmasına ve renkli devrimleri kışkırtmasına karşıyız” mesajı vermişti.

Kazakistan’daki olaylara ilişkin Rusya ve Çin’in, ABD ve diğer batılı ülkelerin etkinliğini artırma arayışlarına karşı oldukları yorumları sıklıkla dile getiriliyor. Diğer yandan ise Rusya’nın bölgede Kazakistan’ın da yer aldığı Çin’in dev Kuşak-Yol projesiyle Pekin’in hâkimiyet alanını genişlemesine mesafeli olacağı kaydediliyor. “Renkli Devrim” çıkışlarıyla Moskova-Pekin hattı, ABD ve diğer batılı güçlere “Rejim değiştirmeyi hedefliyorlar” tepkisi veriyor. Washington ise Ukrayna üzerinden gerilimin arttığı dönemde Rusya’nın askeri güç gönderme hamlesine çekince getiriyor.