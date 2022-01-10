Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly siyasi partilere bilgi verdi
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, AK Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin temsilcilerine ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi.
Kazakistan'da LPG zamlarının ardından başlayan protestolar sürüyor. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki protestolar esnasında 164 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Bir darbe girişimini atlattık" dedi.
HaberTürk'ün haberine göre; Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de siyasi partilere son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
ÇEVİKÖZ: TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ İÇİN...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika baş danışmanı Ünal Çeviköz, bilgilendirmeye ilişkin ayrıntıları basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında anlattı.
Büyükelçi’nin siyasi partilerin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcıları ile biraraya geldiğini belirten Ünal Çeviköz, ülkede yaşanan olayların neden başladığını ve son duruma ilişkin bilgi aktardığını söyledi.
Kazakistan’ın olayların sorumlusu olarak hiçbir ülkeyi sorumlu tutmadığını belirten Çeviköz, güvenliği sağlamak amacıyla ülkeye davet edilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne ait askeri güçlerin, Kazakistan istediği zaman ülkeden ayrılacağını kaydetti.
Çeviköz, toplantıda Kazak Büyükelçi’nin, Kazakistan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için şartların bugün itibariyle oluşacağını söylediğini dile getirdi.
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