Korkunç cinayet: Fazla suç hikayesi okuyunca...

Yayınlanma: 05.06.2023 - 19:01

Güncelleme: 05.06.2023 - 19:01

Güney Kore’nin Busan kentinde yaşayan 23 yaşındaki Jung Yoo-jung isimli genç, bir kadını öldürdü. Suçunu ifadesinde itiraf eden katil; suç hikayelerine hayran olduğunu ve cinayeti “gerçek hayatta nasıl olduğunu görmek istediği” için işlediğini söyledi.

CİNAYETİN ARDINDAN CESEDİ PARÇALARA AYIRDI

Daily Mail’de yer alan habere göre, olaya ilişkin açıklama yapan Kore polisi, cinayetin ardından cesedi parçalara ayıran şüphelinin 31 Mayıs Çarşamba günü tutuklandığını, iki gün sonra hakkında iddianame hazırlandığını söyledi.

KÜTÜPHANEDEN KİTAP ÖDÜNÇ ALDI

Jung Yoo-jung, cinayetin ardından polise verdiği ilk ifadede, serbest eğitmenlik yapan kadını bir tartışmanın ardından öldürdüğünü söylemişti. Fakat polisler şüphelinin anlattığı hikayede tutarsız ve çelişkili taraflar olduğunu fark etti. Ailesinin doğruyu söylemesini istemesi üzerine Jung Yoo-jung, cinayeti neden işlediğini itiraf etti. Yetkililer, Jung’un ‘psikopat olup olmadığı’ konusunda testler yapıldığını aktardı.

Chosun Ilbo gazetesinin Busan polisinden aktardığına göre, Jung, ‘televizyondaki suç programları ve kitaplara takıntı duymaya başladıktan sonra birini öldürme arzusu üzerine cinayet işleme planı yaptığını ve işlediği suç için üzgün olduğunu söylediğini’ yazdı. Polis yetkilileri, kanıtlar toplandıktan sonra, Jung’un cinayeti ve ardından cesede yaptıklarını önceden ‘dikkatli bir şekilde planladığına’ inandıklarını belirtti. Jung’un telefon kayıtları da şüphelinin son 3 aydır internette ceset saklama ipuçlarını araştırdığını ortaya koydu. Jung’un kütüphane kayıtları ise suçu işlemden önce bir dizi suç temalı kitaplar aldığını gösterdi.

TAKSİCİ ŞÜPHELENDİ, JUNG’U İHBAR ETTİ

Gazetenin haberine göre, Jung, öldüreceği kişiyi serbest çalışan öğretmen bulmak için kullanılan bir mobil uygulama aracılığıyla buldu. Kızı için öğretmen aradığını söyleyerek kadınla iletişime geçen Jung, öğrenci kılığına girerek kadının evine gitti. Kadın evine geldiğinde Jung kadını bıçaklayarak öldürdü. Cesedi parçalara ayıran Jung, ardından vücut parçalarını çantalara yerleştirdi. Taksi ile Nakdong Nehri’ne giden Jung, cesedi nehre attı.

Polis, Jung’un kadına kayıp süsü vermeye çalıştığını, cep telefonu, kimlik ve cüzdanını sakladığını belirtti. Jung, durumdan şüphelenen taksi şoförünün ihbarı üzerine yakalandı. Polis, ölen kadının kanlı kıyafetlerini ve bazı uzuvlarını Jung’un evinde buldu.