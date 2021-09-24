Koronovirüs salgını nedeniyle dünyada ağır tablo
Küresel çapta yeni tip koronavirüs salgınında (Covid-19) gözler aşı oranlarına çevriliyken kimi ülkelerde Delta varyantının da etkisiyle vaka ve can kayıplarının artması kaygı yaratıyor.
ABD’de önceki gün yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 2700 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD’de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 547 bini geçti.
Brezilya’da ise önceki gün itibarıyla son 24 saatte 876, Rusya’da ise 820 can kaybının olduğu duyuruldu. İran’da yaşamını yitirenlerin sayısı 317.
ÇOCUĞA YARGIDAN AŞI HAKKI
AA’nın haberine göre, Hollanda’nın Groningen şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, Covid-19’a karşı aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı. Mahkeme kararında babanın çocuğun aşı olmasına engel olamayacağı belirtildi. Anne babası ayrı olan çocuğun akciğer kanseri olan anneannesiyle daha güvenli görüşebilmek için aşı olmak istediği kaydedildi. Anne ve çocuğun avukatı, ilk defa aile mahkemesinde aşı ile ilgi bir karar alındığına dikkat çekti.
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