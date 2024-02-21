Koşma etkinliğine katıldı: Milletvekili fenalaşarak öldü

Yeni Zelanda'da koşma etkinliğine katılan 49 yaşındaki milletvekili, fenalaşarak hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:48
Koşma etkinliğine katıldı: Milletvekili fenalaşarak öldü
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Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisi Milletvekili Efeso Collins, başkent Aukland'da katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Collins, yerel toplulukları desteklemek için bağış toplayan "ChildFund Water Fun" hayır kuruluşunun düzenlediği festivalde, su kovasıyla katıldığı koşu sırasında fenalaştı.

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Festival alanındaki sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Collins, kurtarılamadı.

Yeşiller Partisinin Samoa kökenli milletvekili Collins, 49 yaşındaydı.

Yeni Zelanda Yeşiller Partisi eş başkanları Marama Davidson ve James Shaw, Collins'in ölümüne ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Yeni Zelanda ve Yeşiller Partisi, eşitlik ve adaletin en kibar ve fedakar insanlarından birini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Efeso Collins, tüm partilerin ve toplumun saygısını kazanan bir toplum lideriydi" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve muhalefet partisi Başkanı Chris Hipkins de Collins'in ölümü nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

Milletvekilinin ölümünden sonra alandaki Maori kültüründe çok yaygın olan Karakia çemberi yaparak iyi dileklerde bulundu.


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