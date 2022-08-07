Kosova, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan etti
Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, "Rus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı" gerekçesiyle Rus vatandaşı Daria Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurdu.
Bakan Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan ettiklerini ve bu kararın Yabancılar Kanunu kapsamında alındığını vurguladı.
Aslamova'ya, 5 yıllığına Kosova'ya giriş yasağı getirildiğini belirten Sveçla, "Belirli amaç ya da direktiflerle ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan herkes, hiç şüphesiz Kosova'nın kanunlarıyla karşı karşıya kalacaktır" ifadesini kullandı.
Sveçla, Aslamova'nın "gazeteci kisvesi altında çalışmalar yürüttüğü ve Rus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı"nın birçok ülke tarafından kanıtladığını kaydeden Sveçla, "Kendisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında propaganda yaparak Ukrayna'daki çatışmalara da katıldı" değerlendirmesinde bulundu.
Aslamova, Kosova'ya girmek üzere geldiği sınır kapısında Kosovalı emniyet güçleri tarafından dün gözaltına alınmıştı.
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