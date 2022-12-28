Kosova’da bomba ihbarı: Adem Jashari Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Kosova’daki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
Kosova’nın başkenti Priştine’deki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı üzerine geçici olarak kapatıldı.
Kosova polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Adem Jashari Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine Kosova polisinin ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde önlemler aldığı kaydedilen açıklamada, "Güvenlik nedeniyle havalimanı geçici olarak kapatıldı. Soruşturma, kontrol ve güvenlik tedbirleri amacıyla ilgili birimler devreye konuldu" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- Buzları eriten buluşma