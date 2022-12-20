Sırp lider Vucic'ten NATO'ya çağrı: Kosova'daki Sırpları koruyun
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'dan, Kosova'daki Sırpları koruması ricasında bulundu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da, Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch ve Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon'u kabul ederek yetkilileri, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğe ilişkin bilgilendirdi.
Aleksandar Vucic, görüşmeye ilişkin, "Amiral Muncsh ile oldukça iyi bir görüşme gerçekleştirdik. NATO'dan Kosova'daki Sırpları korumasını rica ediyorum. Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumuna anlayış gösterdikleri için de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Vucic, Slovenya ile ekonomi alanında iş birliğini artırarak devam ettireceklerini ifade ederek "Fajon'a, Kosova'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdim. Slovenya'ya, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Fajon da Sırbistan'a AB yolunda her zaman destek vereceklerini belirterek, "AB'nin arabuluculuğunda yapılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin sorunların çözümünden en iyi yol olduğu kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.
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