Kosova'da postaneye el bombası atıldı!

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da postaneye el bombası atıldığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın ardından ölü ya da yaralı olmadığını, postanede hasar meydana geldiğini aktardı.

Kosova'da postaneye el bombası atıldı!
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DHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:17

Kosova polisi, dün gece Zveçan'daki Kosova Postanesi'ne iki el bombası atıldığını açıkladı. Olayda bir el bombasının patladığı, diğerinin polis ekipleri tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yetkililer, patlamanın ardından ölü ya da yaralı olmadığını, postanede hasar meydana geldiğini belirtti. Kosova polisi, saldırıyı kınayarak, faillerin tespitine yardımcı olmak için iş birliği çağrısında bulundu.


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