Kosova'da postaneye el bombası atıldı!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:17

Güncelleme: 01.04.2025 - 15:18

Kosova polisi, dün gece Zveçan'daki Kosova Postanesi'ne iki el bombası atıldığını açıkladı. Olayda bir el bombasının patladığı, diğerinin polis ekipleri tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yetkililer, patlamanın ardından ölü ya da yaralı olmadığını, postanede hasar meydana geldiğini belirtti. Kosova polisi, saldırıyı kınayarak, faillerin tespitine yardımcı olmak için iş birliği çağrısında bulundu.