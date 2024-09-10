Kosova’nın kuzeyinde 4 kişi gözaltına alındı: Sırbistan'dan tepki geldi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 16:19

Güncelleme: 10.09.2024 - 16:19

Kosova polisince yerel basına yapılan açıklamada, Mitroviça şehrinin çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzeyinde, dün gece geç saatlerde polis memurlarına sözlü hakaret eden ve saldıran 4 kişinin “asgari düzeyde güç kullanılarak” gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün, karakolda yapılan test sonucu alkollü olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Kosova’daki yerel Sırp basınında çıkan haberlerde, gözaltına alınanların Sırp olduğu ve polis memurları tarafından kışkırtılarak dövüldüğü öne sürüldü.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kosovalı Sırplara yönelik baskının her geçen gün artarak devam ettiğini savundu.

Priştine ile diyalog sürecinin bundan sonra bir sorumluluk meselesi olduğunu belirten Vucevic, Kosova'nın bu tarz eylemlerle diyalog sürecini engellediğini iddia etti.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi de yaşananlara tepki göstererek, Kosovalı Sırpların Kosova Başbakanı Albin Kurti yönetimi tarafından baskı ve işkence gördüğünü öne sürdü.