Kosova'ya mesaj gönderdi: Hava sahamızı ve vatandaşlarımızı koruyacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin her zaman tarafsızlığını, hava sahasını ve vatandaşlarını koruyacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 08:36
Kosova'ya mesaj gönderdi: Hava sahamızı ve vatandaşlarımızı koruyacağız
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Sırp lider Vucic, 15 Şubat'ta kutlanan "Sırbistan Devlet Günü" kapsamında Niş şehrinde düzenlenen ülke ordusunun teçhizat sergisine katıldı.

Vucic, burada yaptığı konuşmada, "Geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz var ama bana öyle geliyor ki en önemli şey ülkeyi nasıl ileriye taşıyacağımıza, ekonomik olarak nasıl ilerleyeceğimize bakmaktır. Sırbistan'ın, tüm vatandaşlarının ve aynı zamanda bir bütün olarak Sırp halkının en yüksek değeri özgürlüktür" dedi.

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"Sırbistan her zaman tarafsızlığını, hava sahasını ve vatandaşlarını koruyacak" diyen Vucic, bunu yapmak için her zaman yeterli kapasiteye, modern silahlara ve cesur yürekli vatandaşlara sahip olacaklarını söyledi.

Vucic, geniş bir halk hareketinin kurulmasının zamanının geldiğine işaret ederek, "Sırbistan'ın iyiliğini isteyen tüm insanların güçlerini birleştirmeliyiz" diye konuştu.

Sergide ayrıca bir Rus elektronik savaş sistemi olan, 30 ila 35 kilometre uzaklıktaki dron sistemlerini etkisiz hale getirebilen "Repellent" anti-dron sistemi de tanıtıldı.

Sırbistan, Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda çalışmalarına devam ederken, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmama çıkışlarıyla tepki çekiyor.


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