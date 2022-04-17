Kosova'ya silah tedariki Sırbistan'ı kızdırdı

17 Nisan 2022 Pazar, 16:03

Kosova'nın, NATO'ya katılmak için verdiği mesajlar Sırbistan'ı kızdırmaya devam ederken, bölgede tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, İngiltere'nin, Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini, "Sırbistan'a yönelik 'düşmanca' bir adım" olarak tarif etti.

'TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYORSUNUZ'

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin, bu tür eylemlerin bölgeye barış getiremeyeceğini ifade ederek, “Teröristlere silah veriyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına göre, Kosova'da zaten KFOR bulunuyor” dedi.

'BİZİ KIŞKIRTMAYIN'

Vulin ayrıca, Kosovalı Arnavutların gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu öne sürerek, “Onlara zırhlı araçlar, tanksavar sistemleri, İHA'lar gönderiyorlar. Ayrıca, Türkiye ve Arnavutluk'ta pilotluk kurslarına gideceklerini de duyuyoruz. Kosova'nın NATO'ya katılımı, Sırbistan'ı kışkırtmak olacak.” ifadelerini kullandı.