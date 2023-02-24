Köstebek hücrelerinin insanlarda üremeyi artırdığı keşfedildi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:17

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:17

Nature.com'da, "Postnatal oogenez, çıplak köstebek sıçanlarında olağanüstü büyük bir yumurtalık rezervine yol açıyor" başlıklı bir çalışma yayımlandı.

Pittsburgh Üniversitesi'nden Miguel Brieno-Enriquez liderliğindeki bir grup bilim insanı, köstebek hücrelerinin kanseri tedavi etmeye ve insanlarda üremeyi artırmaya yardımcı olduklarını söyledi.

Köstebek hücrelerinin, son birkaç yıldır bilinen kansere karşı bağışıklık kazanmalarının yanı sıra, insanları daha üretken hale getirebildikleri de tespit edildi.

Çalışma, köstebeklerin temelde yumurta hücrelerinin olgunlaşmamış bir formu olan "oosit" adı verilen bir hücre nedeniyle üretken doğduklarını ortaya koydu.

"HÜCRELERİ, BÖLÜNEBİLİR VE KONTROL EDİLEBİLİR"

Bilim insanları köstebek hücrelerinin alınıp bölünebileceği, analiz edilebileceği ve "kontrol edilebileceği" hipotezini ortaya atarak, "Yumurtalıkların işlevini korumak için yumurtaların kalitesini ve yaşadıkları ortamı korumakla ilgili belirli genlerin nasıl aktive edileceğini görebiliriz" dedi.

Açıklamada, "Bununla ilgili en önemli şey, bu genlerin çoğunun insanlarda da bulunduğunu, ancak devre dışı bırakıldığını veya bu hayvanlardaki kadar aktif olmadığını gözlemlemiş olmamızdır. Bu, yarın insanları ömür boyu doğurgan kılacak sihirli bir hap bulunacağı anlamına gelmiyor ama bu bir ilerleme" denildi.

2020 YILINDA KANSERE KARŞI BAĞIŞIKLIK KEŞFEDİLMİŞTİ

2020 yılında Cambridge Üniversitesi'nden bir ekip, hücrelerin çoğalmasını durdurabildikleri için köstebeklerin kansere karşı bağışıklık kazandırdığını keşfetti.

Bunun, insanlarda tedavi için nasıl kullanılabileceğini bulmaya yönelik çalışmaların halen devam ettiği kaydedildi.

Dr. Walid Khaled, çalışmaya ilişkin "Sonuçlar bizim için sürpriz oldu ve çıplak köstebek farelerindeki kanser direncine ilişkin anlayışımızı tamamen değiştirdi. Eğer bu hayvanların bağışıklık sistemlerinde neyin özel olduğunu ve onları kanserden nasıl koruduğunu anlayabilirsek, insanlarda hastalığı önlemek için müdahaleler geliştirebiliriz" demişti.