Kötü muamele iddiası gündem olmuştu... İsrail Greta Thunberg'i bugün Yunanistan'a gönderiyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bugün İsrail’den sınır dışı edilecek.

NTV'nin İsrail’in i24News kanalından aktardığına göre Thunberg ve beraberindeki Yunan vatandaşları, Yunanistan’dan gönderilecek bir uçakla ülkelerine iade edilecek. Uçakta toplamda 165 aktivistin yer alacağı kaydedildi.

Aktivistlerin sosyal medya paylaşımlarında da “Greta Thunberg yarın (bugün) serbest bırakılacak. Yunanistan’a varacak” ifadelerine yer verildi.

“KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIK”

Türkiye’nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla 4 Ekim’de 36’sı Türk, 137 aktivist İsrail’den tahliye edilmişti. İstanbul’a ulaştıktan sonra açıklama yapan aktivistler, İsrail’in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu, özellikle de Greta Thunberg’in aşağılanmaya çalışıldığını ifade etmişti.

Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg’i İsrail bayrağına sarılmaya ve bayrağı öpmeye zorladığını iddia etmişti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşırken İsrail ordusunun müdahalesine uğramıştı. Onlarca tekne ve gemiye el konulmuş, yüzlerce aktivist yasa dışı şekilde alıkonulmuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.