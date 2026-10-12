Kovid-19 döneminde görevdeydi: Vuhan'ın eski belediye başkanına hapis cezası

Çin'de Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Vuhan şehrinin o dönemdeki Belediye Başkanı Cou Şiangvang, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.​​​​​​​

Hınan eyaletinin Şangçiü şehrinde görülen davada mahkeme, Cou'nun, 2003 ile 2025 yılları arasında, Hubey eyaletinde farklı kademelerde yönetici olarak görev yaptığı dönemde 60,5 milyon yuan (9 milyon dolar) değerinde para ve gayrimenkulü rüşvet olarak aldığına hükmetti.

Mahkeme, Cou'ya rüşvet suçundan 14 yıl hapis ve 5 milyon yuan (750 bin dolar) para cezası verdi.

Cou'nun suçlarını itiraf edip haksız elde ettiği varlıkları iade ettiği, bu yüzden cezasının hafifletildiği belirtildi.

Kariyeri boyunca yerlisi olduğu Hubey eyaletinde farklı kademelerde yönetici olarak görev yapan Cou, 2018'de eyaletin idari merkezi Vuhan şehrinin Komünist Parti Sekreter Yardımcısı ve Belediye Başkanı olmuştu.

KOVİD-19 SALGININDAKİ HATA VE İHMALLER NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Kovid-19 salgını sırasında görevde olan Cou, bu dönemde salgının erken kontrol altına alınması ve kamunun bilgilendirilmesi konusundaki hata ve ihmaller nedeniyle diğer üst düzey yöneticilerle birlikte eleştirilmişti.

Cou'nun yanı sıra eyaletin o dönemdeki yöneticilerinden eski Hubey Komünist Partisi Sekreteri Ciang Çaoliang ve eski Hubey Valisi Vang Şiaodong hakkında da yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Ciang, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı.