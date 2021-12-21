Kozmetik devinden kansere neden olabileceği gerekçesiyle ürün toplatma kararı
Kozmetik ürünleri üreticisi Procter Gamble (PG), 30’dan fazla ürününün kansere neden olabileceği gerekçesiyle toplatılacağını duyurdu.
ABD merkezli kimyevi tüketici ürünleri üreticisi Procter and Gamble (P and G) birçok şampuan ve saç kremi de dahil olmak üzere 30’dan fazla ürününün kansere neden olabileceği konusunda uyarıda bulunarak geri çağırdı.
Çağrılan ürünlerin içerisinde başta saç bakım ürünleri olmak üzere aerosol sprey ve bitkisel özlü şampuanlar da yer alırken P and G, geri çağırmadan etkilenen üretim kod numaraları da dahil olmak üzere, geri çağrılan ürünlerin tam listesini yayımladı.
P and G yaptığı açıklamada, etkilenen ürünlerin büyük olasılıkla insanları sağlık sorunlarına neden olacak kadar yüksek benzen seviyelerine maruz bırakmayacağını söyledi.
"OLUMSUZ RAPOR ALMADIK"
Şirket, , herhangi bir olumsuz rapor almadığını ancak “çok fazla ihtiyatlı" davranarak geri çağırma kararı aldığını belirtti.
Geri çağırma bildiriminde, "Benzene maruz kalma, soluma yoluyla, ağız yoluyla ve deri yoluyla gerçekleşebilir, lösemi ve kemik iliği, kan kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanserlere ve yaşamı tehdit edebilen kan bozukluklarına neden olabilir" ifadeleri yer aldı.
P and G, perakendecilere, geri çağrılan ürünleri raflardan kaldırmaları söylediğini aktardı.
Şirket satılan ürünlerinin parasının iade edileceğini bildirirken, bildirilen ürünler dışındaki ürünlerinin kullanılmaya devam edileceğinin altını çizdi.
GERİ ÇAĞIRMA YAPMIŞTI
Kasım ayında da P and G, bir düzineden fazla aerosol deodorant ve sprey için benzer bir geri çağırma yayınlayarak, ürünlerin aynı zamanda benzen içerebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Temmuz ayında, Johnson and Johnson (JNJ), ürünlerde düşük kanserojen seviyeleri tespit ettikten sonra bazı Neutrogena ve Aveeno güneş kremlerini geri çağırmıştı.
-NTV
Video Haberler
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
En Çok Okunan Haberler
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Dev bankadan korkutan Türk Lirası tahmini
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Evini toplarken yüz binlerce dolar buldu
- Fenerbahçe Pereira ile yolları ayırdı
- Dolar 13 liranın altını gördü
- Merkez Bankası rezervi hakkında korkutan iddia
- Merkez Bankası'ndan itiraf