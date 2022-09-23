Kral Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki geldi

23 Eylül 2022 Cuma, 16:59

Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe'nin sağlık durumunun kötüleştiğinin açıklanmasının hemen ardından, 2. Elizabeth'in kaldığı İskoçya'daki Balmoral Sarayı'na gitmişti.

Prens Harry'nin eşi Markle olmadan tek başına Balmoral'a gitmesiyse çok konuşulmuştu.

3. CHARLES, MEGHAN MARKLE'IN CENAZEYE GELMESİNİ İSTEMEDİ

NTV'de yer alan habere göre, Harry'nin, babası Charles'ı arayarak Markle'la beraber gelmek istediğini söylediği, Kral'ın ise bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Harry'nin Markle'ın gelmesini ayarlamaya çalışırken diğer kraliyet üyelerinin bindiği uçağı da kaçırdığı belirtiliyor.

BABASININ YEMEK DAVETİNİ REDDETTİ

Bunun üzerine Balmoral'a tek başına giden Prens Harry'nin, tepki olarak babasının o geceki yemek davetini reddettiği söyleniyor.

Harry'nin o gün yeni kral olan 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Prens William'la kalmak yerine, Prens Andrew, Prens Edward ve eşi Sophie Wessex ile beraber yas tuttuğu belirtiliyor.

Geçen nisan ayında da babasını ziyaret eden Prens Harry'nin, aile içindeki anlaşmazlıkları çözmek için bir arabulucu tutmayı teklif ettiği de iddia ediliyor. Teklifi duyan 3. Charles'ın çok şaşırdığı, Kral'ın eşi Camilla’nınsa şaşkınlıktan içtiği çayı püskürttüğü belirtiliyor.

İngiliz basınına göre teklifi reddeden şimdiki kral Charles, Harry'e bir aile olduklarını ve sorunlarını kendi aralarında halletmeleri gerektiğini söyledi.

KRALİYET'İ BIRAKIP ABD'YE YERLEŞMİŞLERDİ

2018'de evlenen Meghan Markle ve Prens Harry çitfi, yaşadıkları gerilimlerin ardından kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmişti.