Kral Charles'ın 'gizli oğlu' Dorante-Day: Elizabeth'in vefatından sonra işler değişti

27 Aralık 2022 Salı, 17:05

Avustralyalı Simon Dorante-Day, defalarca İngiltere Kralı III. Charles ve Camilla'nın oğlu olduğunu iddia ettikten sonra, şimdi de yeni yılın bunu kanıtlamak için bir "yaklaşım değişikliği" getireceğini söyledi.

Kral III. Charles'ın "gizli oğlu" olduğunu iddia eden Simon Dorante-Day, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının "işleri değiştirdiğini" söyleyerek, yeni yılda iddialarını kanıtlamak için yeni yaklaşımlar sergileyeceğini dile getirdi.

The Sun'un aktardığına göre, Dorante-Day, geçtiğimiz günlerde kendisine Facebook üzerinden yöneltilen "gerçeğin ortaya çıkmasına yaklaştık mı?" sorusuna "şifreli" bir yanıt verdi.

Dorante-Day, "Kesinlikle gelecek yıl için yeni planlarımız var ve bunlar yeni bir yaklaşım! Mesele şu ki; var olmak zorundayız ve var olmak için hepimizin yapması gereken günlük şeyleri yapmak zorundayız! Bazıları zaman alıyor, çünkü hepsinin bir önceliği var ama herhangi bir günde pek çok farklı cephede zaten pek çok şey oluyor! Bu iş burada bitmiyor ve daha fazla şey ortaya çıktıkça ya da gerçekleştikçe işlerin alacağı yön de değişiyor! Bazı şeyler olana veya gerçekleşene kadar (örneğin Majesteleri vefat edene kadar) pek çok şeyi değiştirdi!!!" dedi.

Dorante-Day, Kraliyet Ailesi ile olan sözde "bağlantısını" kendi çıkarı adına kullanmak istediği belirtiliyor.

Dorante-Day'in, 2021 yılında Royal Riffs adında bir gitar dükkanı açtığı, dükkanın sloganı ise "Kraliyet cilalı Queensland Gitarları..." koyduğu biliniyor.

Dorante-Day, 7NEWS'e verdiği bir röportajda "Kraliyet Ailesi'ne kızmaya başladığını" ve artık "babası" Charles, Kral olduğu için tırmanması gereken "dağdan" korkmadığını söylemişti.