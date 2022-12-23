İngiltere'de yasadışı ağaç kesimini önleme tasarısı hazırlanıyor

23 Aralık 2022 Cuma, 12:55

Ruhsatsız ağaç kesmenin cezası 2 bin 500 sterlin olan İngiltere'de, yasa dışı ağaç kesenlere hapis cezası verilecek.

The Guardian'ın haberine göre, 1967 Orman Yasası, Çevre Yasası ile değiştirilerek ruhsatsız ağaç kesenlere sınırsız para cezası verilmesi sağlanacak.

Çevre Yasası ile yasadışı kesilen ağaçların yeniden dikilmemesinin hapis cezasıyla sonuçlanabilecek.

Yasadışı kesimler sonucu oluşan arazilerin satışından elde edilecek gelir de düşecek.

Ormancılık Komisyonu İcra Kurulu Başkanı Richard Stanford, "Bu yeni yetkiler insanları canlarının yandığı yerden, yani cüzdanlarından vuracak" dedi.

Stanford, "Yasadışı kesimin suçlular için artık mali açıdan uygun bir seçenek olmadığını garanti eden bu önlemler, bu suçla mücadelede önemli bir adımdır ve iklim acil durumu ve doğa kriziyle mücadele çabalarımıza yardımcı olacaktır" ifadesinde bulundu.

Mevcut yasalar uyarınca, Ocak 2020'de yaklaşık 150 yaşında olan 12 meşe ağacının yasadışı olarak kesilmesi, 15 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.