Kraliçe 2. Elizabeth: Fotoğraflarla Buckingham Sarayı'ndan son yolculuk

Kraliçe'nin tabutu Buckingham Sarayı'ndan Westminster Salonu'na götürüldü. Geçit törenine Kral 3. Charles Eşlik etti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
14 Eylül 2022 Çarşamba, 22:48
Kraliçe 2. Elizabeth: Fotoğraflarla Buckingham Sarayı'ndan son yolculuk
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Buckingham Sarayı'ndan törenle uğurlandıktan sonra Westminster Salonu'nda katafalka konularak halkın ziyaretine açıldı.

The coffin of Queen Elizabeth II inside Westminster Hall, at the Palace of Westminster, where she will Lie in State on a Catafalque, in London on 14 September 2022
AFP

Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'ndan son ayrılışı, yerel saatle 14:22'de başladı. Kraliçe'nin dört çocuğu, Kral Charles önderliğinde tabutun arkasında yürüdüler.

King Charles III and members of the royal family behind Queen Elizabeth II's flag-draped coffin as it is taken in procession on a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery from Buckingham Palace to Westminster Hall on 14 September 2022
Getty Images

Elizabeth Kulesi adıyla da anılan Big Ben saat kulesi, Kraliçe'nin Parlamento binasındaki Westminster Salonu'na 38 dakika süren yolculuğu boyunca 60 saniyede bir çanlarını çaldı.

King Charles III and members of the royal family behind Queen Elizabeth II's flag-draped coffin as it is taken in procession on a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery from Buckingham Palace to Westminster Hall on 14 September 2022
PA Media

Kraliyet Atlı Topçu Birliği'ne ait bir top arabası üzerindeki tabuta, tören kıyafetli süvari birliği eşlik etti.

King Charles III and members of the royal family behind Queen Elizabeth II's flag-draped coffin as it is taken in procession on a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery from Buckingham Palace to Westminster Hall on 14 September 2022
Reuters

Buckingham Sarayı'ndan Trafalgar Meydanı'na uzanan bulvar (The Mall), Kraliçe'nin tahttaki 70. yılı vesilesiyle bu yılın başlarında düzenlenen Platin Jübile kutlamaları da dahil olmak üzere yıllar boyunca sayısız kraliyet etkinliğine sahne oldu.

King Charles III and members of the royal family behind Queen Elizabeth II's flag-draped coffin as it is taken in procession on a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery from Buckingham Palace to Westminster Hall on 14 September 2022
PA Media

Yol boyunca sıralanmış insanlar arasında Kraliçe'nin tabutu geçerken gözyaşlarını silenlerin yanı sıra alkışlayıp tezahürat yapanlara da rastlandı.

A tearful mourner watch's the procession for the Lying-in State of Queen Elizabeth II at the Hyde Park screening site on 14 September 2022 in London
Getty Images

Hükümdar ve Birleşik Krallık'ı temsil eden Kraliyet Sancağı ile örtülmüş tabut üzerinde İmparatorluk Devlet Tacı da bulunuyordu.

Kraliçe Elizabeth tabutu
Reuters

Mor bir yastık üzerine yerleştirilen taçta Aziz Edward safiri, Kara Prens Yakutu ve dünyanın en büyük elmasından kesilen Cullinan 2 elması yer alıyor. Tabutta ayrıca beyaz güller ve yıldız çiçeklerinden oluşan bir çelenk yer aldı.

Kraliçe tacı
Getty Images

Kral 3. Charles'a tören alayında oğulları Galler Prensi William ve Prens Harry eşlik etti. Kraliyet Ailesi'nin diğer kıdemli üyeleri de törende yer aldı.

Kraliçe tören
PA Media
Kral Charles ve Prenses Anne
Reuters

Geçit töreninde 1.000 kadar silahlı kuvvetler mensubu yer aldı.

Kraliçe tören
Reuters

Kral 3. Charles, kardeşleri Prenses Anne ve Prens Edward ile oğlu Galler Prensi William askeri üniforma giymişlerdi.

Kral Charles ve Prens William
Reuters

Kral'ın kardeşi Prens Andrew ve küçük oğlu Prens Harry ise takım elbise giyiyordu. Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte 2020 yılında ABD'ye taşınması ile Kraliyet Ailesi'nin aktif çalışan bir üyesi olmama kararı almıştı.

Prens Harry
PA Media

Prens Andrew da artık aktif çalışan bir kraliyet mensubu değil. ABD'de hakkında açılan bir cinsel saldırı davasının ardından bu yılın başlarında askeri unvanlarını kaybetmişti. Prens Andrew, davacının iddialarını reddetmiş, ancak davayı çekmesi için ona ödeme yapmıştı.

Kral Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın yanı sıra Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle ve Wessex Kontesi Sophie Rhys-Jones da Buckingham Sarayı'ndan arabayla hareket ederek tören alayının ardından yapılan kısa ayin için Westminster Salonu'na gittiler.

Kraliçe Camilla ve Kate Mİddleton
AFP
Sophie ve Meghan
AFP

Tören alayı yerel saatle 15:00'te Westminster Salonu'na ulaştı.

Kraliçe tören
Reuters

Kraliçe'nin tabutunu Westminster Sarayı'na taşıma görevi sekiz genç muhafıza verildi.

Kraliçe Elizabeth tabutu
PA Media
Kraliçe
Reuters

Önümüzdeki dört gün boyunca yüz binlerce insanın Kraliçe'ye saygılarını sunmak üzere tabutun önünden geçmesi bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth tabutu
Reuters

Günün erken saatlerinde muhafızlar Kraliçe'nin tabutunun Buckingham Sarayı'ndan çıkmasını bekledi.

Buckingham Sarayı
PA Media
bekleyenler
Reuters

Thames Nehri kıyısında da insanlar Kraliçe'nin tabutunu ziyaret etmek için beklerken büyük kuyruklar oluştu.

Kraliçe'nin tabutu, 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni sabahına kadar Westminster Salonu'na ziyaret edilebilecek.

kraliçe
Reuters

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