Kraliçe 2. Elizabeth'in 3. Dünya Savaşı mesajı ortaya çıktı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:41

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinden bu yana pek çok uzman, çatışmanın daha da büyümesi ihtimaliyle "3. Dünya Savaşı" uyarılarında bulunuyor.

Öyle ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yakın tarihli bir demecinde III. Dünya Savaşı'nın, patlak vermesi halinde, nükleer kullanımından dolayı "son derece yıkıcı" olabileceğinin altını çizdi.

30 YIL SONRA HALKA AÇIKLANDI

Bütün bunlar olurken 96. yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in, Soğuk Savaş'ın zirvede olduğu 1983'te, çatışmanın Birleşik Krallık topraklarına taşınması ihtimaline karşın gizli bir "3. Dünya Savaşı mesajı" hazırladığı ortaya çıktı. Kraliçe'nin mesajı, Ulusal Arşivler tarafından 30 yıllık zaman aşımının ardından 2013'te kamuoyu ile paylaşıldı.

İngiliz basınına göre, 4 Mart 1983 Cuma günü yayımlanmak üzere hazırlanmış bu mesaj, Birleşik Krallık'ın Sovyetler Birliği'nden gelebilecek olası bir nükleer saldırıya nasıl tepki vereceğini öngören bir savaş oyunu tatbikatının bir parçası olarak tasarlanmıştı.

İşte, o mesajın tam metni:

Sizlerle üç aydan daha kısa bir süre önce konuştuğumda hepimiz Noel'in getirdiği aile sıcaklığının keyfini sürüyorduk. Düşüncelerimiz, her nesli kendinden önceki ve sonraki nesillere bağlayan güçlü bağlar üzerinde yoğunlaşmıştı. Ailem ve ben, Noel sevincimizi, büyüyen Birleşik Krallık ailesiyle paylaşırken savaşın dehşeti bizden çok uzaklardaydı. Şimdi ise savaş çılgınlığı bir kez daha tüm dünyaya yayılıyor; cesur ülkemiz, zorlu ihtimallere karşı hayatta kalmaya yeniden hazırlanmalı.

Ablamla birlikte radyodan, babamın o vahim 1939 gününde yaptığı konuşmadaki ilham verici sözlerini dinlerken duyduğum üzüntü ve gururu hiç unutmadım. Bu vakur ve korkunç görevin bir gün bana düşeceğini ve böylesi zor olabileceğini ise hiç düşünmemiştim.

Hepimiz, bugün karşı karşıya olduğumuz tehlikelerin, uzun tarihimizin herhangi bir döneminden çok daha çetin olduğunu biliyoruz. Düşman, tüfeği olan bir asker ya da şehirlerimizin, kasabalarımızın üzerinde sinsi sinsi gezinen bir havacı değil, kötüye kullanılan teknolojinin ölümcül gücüdür.

Ancak bizi bekleyen korkular ne olursa olsun, bu üzücü yüzyılda iki kez [iki dünya savaşına atıfla] özgürlüğümüzü muhafaza etmeye yardımcı olan nitelikler bir kez daha tek gücümüz olacak. Ülkelerine hizmet etmek için yanımızdan ayrılan oğullarımız ve kızlarımız, kocalarımız ve erkek kardeşlerimiz için duyduğumuz korkuyu, ülkenin her köşesinde yaşayan ailelerle paylaşıyoruz. Sevgili oğlum Andrew şu an birliğiyle hareket halinde ve bizler, onun ve tüm askerlerin güvenliği için sürekli dua ediyoruz.

Bilinmeyene karşı en büyük savunmamız, yakın aile bağları olmalıdır. Aileler birlik ve beraberlik içinde kalırsa, yalnız ve korumasız yaşayanlara barınak verirse, ülkemizin yaşama iradesi kırılamaz.

Bu nedenle size mesajım basit. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edin, yalnızlara ve evsizlere rahatlık verin ve ailenizi, ihtiyaç sahipleri için umudun ve yaşamın odağı haline getirin.

Yeni kötülüklerle savaşmak adına birlikte çabalarken, nerede olurlarsa olsunlar, ülkemiz ve iyi niyetli insanları için dua edelim.

Tanrı hepinizi korusun.