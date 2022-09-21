Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid-19'a yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenen cenaze törenine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'e Covid-19 teşhisi konuldu.

AA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 15:26
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid-19'a yakalandı
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Independent'ta yayımlanan habere göre, Londra'da 2. Elizabeth'in cenazesine katılan 82 yaşındaki Kraliçe Margrethe'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yaklaşık yarım asırdır görevini yürüten Kraliçe, bir haftalık randevularını iptal etti.

Margrethe şubatta da Kovid-19'a yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.


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