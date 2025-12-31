Kraliçe Camilla’dan yıllar sonra itiraf: Trende cinsel saldırıya uğradım

Kraliçe Camilla, gençlik yıllarında bir tren yolculuğu sırasında cinsel saldırıya uğradığını ilk kez kamuoyuna açıkladı.

BBC’ye verdiği röportajda konuşan Camilla, yaşadığı saldırının kendisinde uzun yıllar süren bir öfke bıraktığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet konulu bir programda konuşan 78 yaşındaki Kraliçe Camilla, “Gençken bir trende saldırıya uğradım. O an ne kadar öfkelendiğimi hatırlıyorum” dedi.

O sırada kitap okuduğunu anlatan Camilla, saldırganı tanımadığını ve kendisini savunduğunu ifade etti.

Saldırının ardından trenden indiğinde annesinin durumunu fark ettiğini anlatan Camilla, “Annem bana saçlarımın neden dağılmış olduğunu ve paltomun düğmesinin neden kopuk olduğunu sordu” dedi.

Yaşadıklarının uzun yıllar zihninde kaldığını belirten Camilla, “Bu öfke içimde hep var oldu” ifadelerini kullandı.

YILLAR SONRA DOĞRULANDI

Saldırıya ilişkin iddialar, eylül ayında İngiltere’de yayımlanan ve kraliyet ailesini konu alan bir kitapta yer almıştı. Ancak Buckingham Sarayı, bugüne kadar olayı resmen doğrulamamıştı. Camilla’nın BBC röportajı, bu açıdan ilk açık doğrulama oldu.

Söz konusu kitapta, olayın Camilla’nın 16 ya da 17 yaşındayken Londra’daki Paddington İstasyonu’na giden bir trende yaşandığı, Camilla’nın saldırgana ayakkabısıyla karşılık verdiği ve istasyona vardığında saldırganı yetkililere göstererek gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü. Camilla, röportajda bu ayrıntıları doğrulamadı.

Kraliçe Camilla, uzun yıllardır cinsel ve aile içi şiddetle mücadele eden kuruluşlara destek veriyor. Açıklamaları, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kraliçe Camilla, 2022 yılında tahta çıkan Kral Charles’ın ikinci eşi olarak Birleşik Krallık Kraliçesi unvanını taşıyor.