Kraliçe Elizabeth, ketçap markasını piyasaya sürdü
Kraliçe, kendi lüks ketçap ve kahverengi sos markasını piyasaya sürdü. Şişelerin tanesi 7 sterlinden (127,72TL) satılacak.
95 yaşındaki Elizabeth, Norfolk'taki Sandringham malikanesinde 'kahvaltı veya günün herhangi bir saati için ideal' olan domates sosunu satışa çıkardı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; sos şişelerinin üzerinde asılı bir kraliyet fiyat etiketi yer alacak.
Şişelerin değeri ise 7 sterlin (127,72TL) tutarında olacak.
Şişenin üzerinde yazan not şu şekilde: "Domatesle dolu ve hafif baharatlı, gerçek bir aile favorisi olan bu ketçap nefis. Canlı ve meyveli bu ketçap, günün her saatinde tüketilebilir, bir yemeğe lezzet katmak için mükemmeldir."
Elizabet'in aynı fiyata sattığı kahverengi sosun üzerinde ise, "Sirke ve baharatlarla doldurulmuş domates bazlı sos" notu yazılı
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