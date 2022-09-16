Kraliçe için 11 saatlik 'veda' kuyruğu

ingiltere'nin başkenti Londra’da Kraliçe II. Elizabeth için 11 saatlik “veda” kuyruğu oluşturuldu

İHA
16 Eylül 2022 Cuma, 10:38
Kraliçe için 11 saatlik 'veda' kuyruğu
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e veda etmek isteyenler, naaşının bulunduğu başkent Londra’daki Westminster Hall’e girebilmek için 11 saatlik bekleme süresiyle uzun kuyruk oluşturdu.

İngiltere’de geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in yası tutuluyor. Halk, başkent Londra’da Westminster Hall’e getirilerek katafalka konulan II. Elizabeth’in naaşını ziyaret etmeye devam ediyor. II. Elizabeth’in naaşını görmek isteyenler, Thames Nehri civarında 11 saatlik bekleme süresiyle kilometrelerce kuyruk oluşturdu. İngiliz hükümeti de Kraliçe’ye veda için kuyrukta bekleme süresini ve sıranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu gösteren bir takip sistemi paylaştı.

II. Elizabeth’in naaşı, 3 gün daha halkın ziyaretine açık olacak. Pazartesi günü ise II. Elizabeth için dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.


İngiltere Kraliçesi Kraliçe II. Elizabeth Londra veda

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