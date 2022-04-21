Kraliçe'den 96. doğum gününe özel yeni fotoğraf
Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in 96. yaş gününe özel yeni bir fotoğrafı yayınlandı.
The Guardian'da yer alan habere göre, 1943'ten beri her yıl Berkshire'daki Windsor Home Park'ta düzenlenen bir tür kraliyet atçılık gösterisi olan, 'The Royal Windsor Horse Show', Kraliçe'nin doğum günü vesilesiyle yeni bir fotoğraf yayınladı.
Kraliçe II. Elizabeth'in fotoğrafta, manolya ağaçlarının önünde, sahibi olduğu iki beyaz midilli atının dizginlerini tuttuğu görülüyor.
İşte, o fotoğraf:
Kraliçe'nin atları, Bybeck Nightingale ve Bybeck Katie'nin, dünyanın dört bir yanından gelen atların sergilendiği Platinum Jubilee binicilik gösterisinde yer alacakları kaydedildi.
HALKA AÇIK KUTLAMA OLMAYACAK
The Guardian'a göre Kraliçe, 96. yaş gününü Prens Philip’in emekliliğini geçirdiği çiftlik evinde kutlamak için Norfolk’a hareket etti.
Öte yandan Buckingham Sarayı, Kraliçenin doğum gününü kutlamak için herhangi bir halk katılımı planlanmadığını, ancak aile üyelerinden ve kuruluşlardan ziyaretlerin olacağını duyurdu.
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