Kraliçe'den 96. doğum gününe özel yeni fotoğraf

21 Nisan 2022 Perşembe, 19:00

The Guardian'da yer alan habere göre, 1943'ten beri her yıl Berkshire'daki Windsor Home Park'ta düzenlenen bir tür kraliyet atçılık gösterisi olan, 'The Royal Windsor Horse Show', Kraliçe'nin doğum günü vesilesiyle yeni bir fotoğraf yayınladı.

Kraliçe II. Elizabeth'in fotoğrafta, manolya ağaçlarının önünde, sahibi olduğu iki beyaz midilli atının dizginlerini tuttuğu görülüyor.

İşte, o fotoğraf:

Kraliçe'nin atları, Bybeck Nightingale ve Bybeck Katie'nin, dünyanın dört bir yanından gelen atların sergilendiği Platinum Jubilee binicilik gösterisinde yer alacakları kaydedildi.

HALKA AÇIK KUTLAMA OLMAYACAK

The Guardian'a göre Kraliçe, 96. yaş gününü Prens Philip’in emekliliğini geçirdiği çiftlik evinde kutlamak için Norfolk’a hareket etti.

Öte yandan Buckingham Sarayı, Kraliçenin doğum gününü kutlamak için herhangi bir halk katılımı planlanmadığını, ancak aile üyelerinden ve kuruluşlardan ziyaretlerin olacağını duyurdu.