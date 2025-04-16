Kraliyet Ailesi'nde çatlak büyüyor: Kral, Prens'in telefonlarına cevap vermiyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:27

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:27

People dergisinin haberine göre, Prens Harry'nin Kral III. Charles'ın sağlık durumu hakkında doğrudan bilgilendirilmediği ve kanser tedavisi gördüğünü ancak medya aracılığıyla öğrendiği belirtildi.

Harry’ye yakın bir kaynak, "Herhangi bir yakınlaşma olduğunu sanmıyorum" derken, başka bir kaynak da baba-oğul arasındaki ilişki için "Mesafeliler" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Londra’daki Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada Prens Harry, Birleşik Krallık’ta polis koruması hakkının elinden alınmasını “haksız ve aşağılayıcı muamele” olarak tanımladı.

Dava, Kraliyet Ailesi ve kamuya mal olmuş kişilerin korunmasından sorumlu komite RAVEC’in, Sussex Dükü için farklı bir koruma düzeyi uygulanması gerektiği yönündeki kararıyla gündeme gelmişti.

Harry, bu kararın ardından İngiltere'de bulunduğu sürede devlet destekli güvenlik hakkının iptal edildiğini ve bunun, kendisini ve eşi Meghan Markle’ı Birleşik Krallık’ta kalmaya zorlamak için yapılmış başarısız bir girişim olduğunu savundu.

KRAL, OĞLUNUN ÇAĞRILARINA YANIT VERMEDİ

People’a konuşan kaynaklara göre, Prens Harry babasına mektup ve telefon yoluyla ulaşmaya çalıştı ancak bu girişimleri karşılıksız kaldı. İddiaya göre, Kral III. Charles, güvenlik politikalarıyla ilgili tartışmaların içine çekilmemek için özellikle mesafesini koruyor.

Kral’ın, Prens Harry ile son yüz yüze görüşmesi Şubat 2024’te, kanser teşhisini kamuoyuna açıkladığı dönemde gerçekleşmişti. O günden bu yana baba-oğul arasında doğrudan bir temas kurulmadı.

Kral’ın İtalya’ya resmi ziyareti öncesinde Harry ile görüşmediği, Dük’ün ise dönüş yolunda Ukrayna’ya geçtiği bildirildi.

Prens Harry’nin avukatı Shaheed Fatima, temyiz duruşmasında, Dük'ün "farklı, haksız ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığını" belirtti.

Harry ise The Telegraph’a yaptığı açıklamada, özel olarak dinlenen bazı kanıtların ardından "en kötü korkularının doğrulandığını" ifade etti. Davanın kendisini "bitkin ve bunalmış" hissettirdiğini ve “bu davanın her zaman en önemlisi” olduğunu söyledi.

“ISMARLAMA KORUMA” SİSTEMİ TARTIŞMA KONUSU

Sussex Dükü ve Düşesi'nin İngiltere’ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde "ısmarlama güvenlik sistemi" uygulanıyor. Bu sistem kapsamında, çiftin seyahat planlarını 30 gün önceden bildirmesi gerekiyor. Her ziyaret, tehdit seviyesi ve güvenlik ihtiyacına göre yeniden değerlendiriliyor.

Harry’nin savunmasında, Kraliyet’in müdahale etmesi durumunda daha yüksek güvenlik düzeyinin sağlanabileceği öne sürülürken, saray kaynakları Kral’ın bireysel davalara müdahale edemeyeceğini vurguluyor.