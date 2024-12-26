Yıllar sonra ilk kez kraliyet protokolü bozuldu... Kral Charles bunu neden yaptı?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 15:48

Güncelleme: 26.12.2024 - 15:51

Birleşik Krallık'ta Noel günü kraliyet konuşmaları, geleneksel olarak saat 15.00'te televizyonlarda yayımlanır ve bu, yıllardır devam eden bir alışkanlık haline gelmiştir. Geçmişte, Kraliçe II. Elizabeth’in ardından şimdi de Kral Charles’ın 10 dakikalık konuşması milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Bu konuşmalar genellikle Buckingham Sarayı'nda ya da kraliyet mülklerinden birinde kaydedilir. İzleyiciler, konuşma sırasında arka planda görünen aile fotoğraflarını dikkatle inceler. Ancak bu yıl, Kral Charles 2024 Noel konuşması için protokolü bozarak farklı bir mekan tercih etti.

FITZROVIA ŞAPELİ'NDE ÇEKİLDİ

11 Aralık’ta kaydedilen konuşma, Buckingham Sarayı yerine Londra’daki Fitzrovia Şapeli'nde çekildi. Bu, konuşmanın 14 yıl sonra ilk kez kraliyet mülkü dışındaki bir yerde kaydedildiği anlamına geliyor.

Fitzrovia Şapeli, eskiden Middlesex Hastanesi'ne bağlıydı ve hastane kapanıp yıkılmasına rağmen şapel hâlâ ayakta. Zengin süslemelere sahip olan tarihi yapı, geçmişte hem hastalar hem de sağlık çalışanları için "huzur, dua ve tefekkür" mekânı olarak hizmet vermiş.

Kral Charles’ın konuşmasında bu yıl sağlık çalışanlarına özel bir yer ayırdı. Zira 2024 yılında kraliyet ailesinin bazı üyeleri sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Kral, Şubat ayında açıklanmayan bir kanser türü için tedavi görmeye başlamıştı. Mart ayında ise Prenses Kate Middleton, koruyucu kemoterapi gördüğünü açıklamış ve Eylül ayında kanserden kurtulduğu açıklanmıştı.