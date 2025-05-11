Kraliyet Donanması’nda skandal: Deniz Kuvvetleri Komutanı soruşturma altında

Yayınlanma: 11.05.2025 - 15:06

Güncelleme: 11.05.2025 - 15:06

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), Kraliyet Donanması’nın Komutanı Benjamin Key hakkında bir soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Amiral Key, bu süreçte görevinden geri çekildi.

Henüz resmi olarak emekli olmamış olan 59 yaşındaki komutanın bu yaz içinde emekliliğe ayrılması bekleniyordu.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, “Soruşturma devam ediyor. Bu aşamada yorum yapmak uygun değil” dedi.

İngiliz basını, soruşturmanın odağında Benjamin Key’in, komutası altındaki kadın bir subayla “uygunsuz bir ilişki” yaşadığı iddiasının bulunduğunu yazdı.

The Sun gazetesi ve diğer kaynaklara göre bu durum, Kraliyet Donanması’nın “hizmet testi” kurallarının ihlali anlamına geliyor.

Bu kurallar, üst düzey personelin davranışlarının, silahlı kuvvetlerin bütünlüğünü ve güvenliğini zedeleyip zedelemediğini değerlendiriyor.

KOMUTAYI İKİNCİ DENİZ LORDU DEVRALDI

Benjamin Key’in görevden çekilmesinin ardından, Kraliyet Donanması'nın komutası geçici olarak Second Sea Lord unvanını taşıyan Koramiral Sir Martin Connell’e devredildi.

Amiral Connell, Donanma içinde operasyonel sorumluluğu geçici olarak üstlenmiş durumda.

Evli ve üç çocuk babası olan Benjamin Key, Kraliyet Donanması’na 1984 yılında üniversite öğrencisi olarak katıldı. Helikopter pilotluğu ve savaş subaylığı eğitimleri aldıktan sonra, çeşitli muhrip ve fırkateynlerde görev yaptı.

2016 yılında Britanya İmparatorluğu Komutanı (CBE), 2021 yılında ise Bath Nişanı Şövalyeliği (KCB) ile onurlandırıldı. 2021’den bu yana First Sea Lord olarak Kraliyet Donanması’nın savaş kabiliyeti, disiplini ve moralinden sorumluydu.

DONANMANIN ZİRVESİNDE İKİNCİ SORUŞTURMA

Benjamin Key’in soruşturma altına alınması, Donanma’nın üst düzey yönetiminde kısa sürede yaşanan ikinci büyük krizi işaret ediyor.

Ocak ayında da, Donanma'nın eski güvenlik sorumlusu gizli belgeleri otel odasında bıraktığı gerekçesiyle istifa etmişti.