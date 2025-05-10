İngiltere Kraliyet Donanması'nın en üst düzey komutanına görevden el çektirildi

Yayınlanma: 10.05.2025 - 17:09

Güncelleme: 10.05.2025 - 17:09

İngiliz Donanması'nda daha önce pek çok üst düzey görevde bulunan ve 8 Kasım 2021'den bu yana da Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri'nin zirvesinde, 'Birinci Deniz Lordu' olarak görev yapan Sir Ben Key’in, bu hafta başında 80. Zafer Günü kutlamaları kapsamında The Mall’da düzenlenen törende üst düzey askeri yetkililer arasında yer almaması dikkat çekmişti.

Edinilen bilgilere göre, kalıcı bir atama yapılana kadar, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından görevinden el çektirilen Key'in görevine, İkinci Deniz Lordu Koramiral Martin Connell geçici olarak vekalet edecek.

Hafta başında yapılan ilk açıklamada, Key’in görevden “kişisel nedenlerle” ayrıldığı belirtilmişti.

Kral Charles, Amiral Ben Key

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Guardian'da yer alan habere göre, geçen yıl, Denizaltı Hizmetleri’nde yürütülen soruşturmalar sonucunda ortaya çıkan 'cinsiyetçilik, taciz ve zorbalık' olayları üzerine Key, "katlanılamaz düzeydeki kadın düşmanlığı" gerekçesiyle özür dilemişti.

Kadın personele yönelik bu kabul edilemez davranışlar için “gerçekten üzgünüm” diyen Key, “Bundan daha iyi olmalıyız ve daha iyi şeyler yapmalıyız,” ifadelerini kullanmıştı.

Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada “Soruşturma devam ediyor, bu aşamada yorum yapmak uygun olmaz,” dedi.

9 Mayıs 2025'te Key'in kişisel nedenlerden ötürü istifa etmeye çalıştığı, ancak istifasının reddedildiği ve bir astıyla kişisel ilişki yaşadığı gerekçesiyle soruşturma altında olduğu bildirildi.

AMİRAL BEN KEY KİMDİR?

Amiral Ben Key, 1984 yılında Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway’de üniversite eğitimine devam ederken Kraliyet Donanması’na katıldı.

Helikopter mürettebatı ve savaş subayı olduktan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde görev yaptı.

Kariyeri boyunca İngiliz Donanması'nın kritik unsurları olarak kabul edilen, mayın tarama gemisi HMS Sandown, fırkateynler HMS Iron Duke ve HMS Lancaster ile uçak gemisi HMS Illustrious'a komutanlık etti.

2016 yılında Koramiral rütbesine terfi etti, ardından Kraliyet Donanması’nın filo komutanlığı ve Müşterek Operasyonlar Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2021 yılında Birinci Deniz Lordu olarak atandı.

HMS Illustrious uçak gemisi

Irak Savaşı gazisi olan Key, donanmanın başına geçmeden önce ABD tarafından Bronz Yıldız madalyasına layık görülmüş ve Afganistan’dan çekilme sürecini yönetmişti.

Mevcut görevinde Kraliyet Donanması Genelkurmay Başkanlığı ve Donanma Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Key, "ordunun savaş etkinliği, verimliliği ve moralinden sorumlu" konumdaydı.