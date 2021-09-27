Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin zirvesinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü için planlanan Rusya ziyaretinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
Peskov bir başka soru karşısında, “(Devlet Başkanı Putin’in) görüşmelerinin çoğunluğu, hatta neredeyse hepsi video-konferans yöntemi ile gerçekleşmeye devam ediyor, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi tabii ki yüz yüze olacak” dedi.
"BİR DİZİ ULUSLARARASI SORUN" GÖRÜŞÜLECEK
Sputnik'in haberine göre bunun yanında Peskov, Putin ile Erdoğan’ın görüşmesinin içeriğinin sorulması üstüne, liderlerin gündemlerinde bir dizi uluslararası sorunun olacağını söyleyip ekledi: “Bölgesel sorunlar: En başta Suriye, tabii ki Afganistan ve geleneksel olarak Libya’nın da gündemde yer alacağını düşünüyorum.”
EKONOMİK İLİŞKİLER, ORTAK PROJELER GÜNDEMDE
Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Türkiye liderlerinin, ekonomi alanındaki ortak projeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren meseleleri de ele alacaklarını kaydetti: “Ticari-ekonomik ilişkilerin pek çok tarafı bulunuyor, bu ilişkiler her iki ülkede çok sayıda şirketi ilgilendiriyor. İlişkilerin bu yönü, liderler tarafından her zaman ele alınmıştır.”
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor