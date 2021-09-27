Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin zirvesinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:26

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü için planlanan Rusya ziyaretinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Peskov bir başka soru karşısında, “(Devlet Başkanı Putin’in) görüşmelerinin çoğunluğu, hatta neredeyse hepsi video-konferans yöntemi ile gerçekleşmeye devam ediyor, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi tabii ki yüz yüze olacak” dedi.

"BİR DİZİ ULUSLARARASI SORUN" GÖRÜŞÜLECEK

Sputnik'in haberine göre bunun yanında Peskov, Putin ile Erdoğan’ın görüşmesinin içeriğinin sorulması üstüne, liderlerin gündemlerinde bir dizi uluslararası sorunun olacağını söyleyip ekledi: “Bölgesel sorunlar: En başta Suriye, tabii ki Afganistan ve geleneksel olarak Libya’nın da gündemde yer alacağını düşünüyorum.”

EKONOMİK İLİŞKİLER, ORTAK PROJELER GÜNDEMDE

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Türkiye liderlerinin, ekonomi alanındaki ortak projeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren meseleleri de ele alacaklarını kaydetti: “Ticari-ekonomik ilişkilerin pek çok tarafı bulunuyor, bu ilişkiler her iki ülkede çok sayıda şirketi ilgilendiriyor. İlişkilerin bu yönü, liderler tarafından her zaman ele alınmıştır.”