Kremlin Boris Johnson'ı yalanladı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:23

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 14:15

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'nın işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini açıkladığı ifadeleri yalanladı.

Peskov, gazetecilere yaptıpı açıklamada "Füze tehdidi söz konusu değildi. Bu ya kasıtlı bir yalandır. Yani Bay Johnson'a neden bu şekilde ifade etmeyi seçtiğini sormanız gerekir ya da bilinçsiz bir yalandır ve aslında Putin'in onunla ne hakkında konuştuğunu anlamamıştır" ifadesinde bulundu.

Bir yanlış anlaşılma olabileceğini öne süren Peskov, Putin'in Johnson'a, Ukrayna'nın NATO ittifakına katılması halinde Rusya sınırlarına yerleştirilecek ABD ya da NATO füzelerinin birkaç dakika içinde Moskova'ya ulaşabileceğini anlattığını söyledi.

Peskov, "Eğer bu pasaj bu şekilde anlaşıldıysa, o zaman çok garip bir durum var demektir" dedi.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söylemişti.