Kremlin'den Rusya - Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama: 'Temaslarda bir duraklamadan bahsedebiliriz...'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebileceğini söyledi.

Basın mensuplarının iki ülkenin müzakere grupları arasındaki duruma ilişkin sorusunu alan Peskov, "Şu anda, bir duraklamadan bahsetmek muhtemelen daha uygun olacaktır" dedi.

Müzakere grupları arasındaki iletişim kanallarının hala mevcut olduğunu da söyleyen Peskov, "Pembe gözlükler takıp, müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuçlar vermesini bekleyemezsiniz" ifadelerini kulandı.

Kremlin Sözcüsü, bununla beraber Rus tarafının barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve bunu düzenlemenin barışçıl yollarını aramaya hazır olduğunu öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere süreci, savaşın başlamasından kısa süre sonra Mart 2022’de Belarus ve Türkiye’de yapılan yüz yüze görüşmelerle başlamış, daha sonra ise büyük ölçüde çevrim içi platformlar üzerinden devam etmişti.

İstanbul’da yapılan görüşmelerde taraflar, güvenlik garantileri ve tarafsızlık gibi başlıklarda ilerleme sağlamıştı. Ancak daha sonraki süreçte karşılıklı suçlamalar, çatışmaların yoğunlaşması ve sahadaki dengelerin değişmesi nedeniyle temaslar tıkanma noktasına gelmişti.

Son aylarda ise müzakereler yeniden canlandırılmaya çalışılmış, ancak Kiev yönetimi Rusya’nın işgal altındaki bölgelerden çekilmesini ön şart olarak dile getirmiş, Moskova ise bu talebi reddetmişti. Taraflar arasındaki bu derin görüş ayrılıkları, sürecin ilerlemesini zorlaştırmıştı.