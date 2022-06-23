Kremlin iddiaları yalanladı: Ukrayna’dan tahıl çalmadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çalmadığını söyledi.

AA
23 Haziran 2022 Perşembe, 14:41
Kremlin iddiaları yalanladı: Ukrayna’dan tahıl çalmadık
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dmitri Peskov, Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirterek, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün" dedi.

Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Peskov ayrıca, Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap vererek, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı" ifadesini kullandı.


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