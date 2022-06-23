Kremlin iddiaları yalanladı: Ukrayna’dan tahıl çalmadık

23 Haziran 2022 Perşembe, 14:41

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dmitri Peskov, Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirterek, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün" dedi.

Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Peskov ayrıca, Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap vererek, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı" ifadesini kullandı.